Informations pratiques

Ispagnac

QUATUOR SIMON

Place Jules Laget Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Quatre virtuoses nous invitent au voyage, un périple sonore au fil de chefs-d’œuvre insurpassables, et nous offrent l’opportunité de participer de tous nos sens à cette aventure à la fois incroyable et si humaine la magie du quatuor à cordes un composé subtil d’harmonie, de complicité, de puissance. Quitte à nous laisser en état de jubilation avancée, l’oreille alerte et l’âme rêveuse…

Les fastes de Beethoven (Quatuor opus 18) ; les calmes raffinements de Ravel, ou encore le charme et la fraîcheur de Dvoˇrák (Les Cyprès)… Quatre virtuoses nous invitent au voyage, un périple sonore au fil de chefs-d’œuvre insurpassables, et nous offrent l’opportunité de participer de tous nos sens à cette aventure à la fois incroyable et si humaine la magie du quatuor à cordes un composé subtil d’harmonie, de complicité, de puissance. Quitte à nous laisser en état de jubilation avancée, l’oreille alerte et l’âme rêveuse…

Après le concert, les membres du quatuor proposent un échange ouvert chacun, adulte ou enfant, pourra découvrir les instruments du quatuor, et s’exprimer librement sur l’expérience qu’il vient de vivre, ses émotions, son ressenti, ses questionnements. .

Place Jules Laget Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

Four virtuosos invite us on a journey—a sonic odyssey through unsurpassed masterpieces—and offer us the opportunity to engage all our senses in this adventure that is both incredible and so human: the magic of the string quartet— a subtle blend of harmony, camaraderie, and power. Leaving us in a state of profound joy, our ears alert and our souls lost in reverie…

L’événement QUATUOR SIMON Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes