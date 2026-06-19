CONCERT TARN RIVER JAM Ispagnac
CONCERT TARN RIVER JAM Ispagnac jeudi 13 août 2026.
Ispagnac
CONCERT TARN RIVER JAM
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert Blues Rock de Tarn River Jam au camping du Pré Morjal.
Venez assister au concert de Tarn River Jam au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.
Fondé en 2014 sur une terrasse en bois, Tarn River Jam naît de la rencontre musicale entre Yan, Stéphane et Hamid, là où les premières notes de blues rock prennent forme.
D’abord acoustique et instinctif, le projet s’impose rapidement sur les scènes de bars et de campings locaux, affirmant une identité live sincère, fédératrice et profondément ancrée dans le Blues Rock.
Au fil des années, le groupe évolue et se renforce avec l’arrivée de nouveaux musiciens, donnant naissance à une formation plus électrique, plus dense et résolument tournée vers la scène.
Restauration possible sur place, sur réservation. .
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57
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English :
Tarn River Jam Blues Rock Concert at the Pr%E9 Morjal Campground.
L’événement CONCERT TARN RIVER JAM Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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