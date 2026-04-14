Atelier « Éveil à la nature », Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

Atelier « Éveil à la nature » Samedi 30 mai, 10h00 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Venez partager un moment de découverte et de complicité avec votre enfant à travers un parcours sensoriel pieds nus. Les enfants exploreront différentes textures naturelles grâce à des bacs sensoriels et des activités de transvasement.

Samedi 30 mai, de 10h à 11h à Bailleul (Espace Part’âge Joséphine Baker).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnement

Espace Part’âge Joséphine Baker Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/eveil-la-nature-bailleul-3005 »}]

Éveil & parentalité Lucie Arik organise un atelier d’éveil à la nature à bord du Bus des 1000 premiers jours à Bailleul, samedi 30 mai.