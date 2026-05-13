Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle Hôtel Nell Axelle Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle

Hôtel Nell Axelle 11 rue de la Poste Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 10:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Hôtel Nell Axelle vous invite à une pause bien-être lors de son Atelier Éveil Corporel, axé sur l’ancrage, la respiration et la relaxation. Animée par Mathilde (Couleurs Vives), cette séance d’une heure est l’occasion idéale pour respirer, bouger et vous recentrer dans un cadre apaisant.

Date Samedi 26 septembre

Horaire De 9h à 10h

Lieu Dans le jardin de l’hôtel (repli à l’intérieur en cas de mauvaise météo)

Tarif 14 € (tapis et serviettes fournis, une boisson détox vous sera offerte après la séance)

Offre spéciale Petit Déjeuner

Pour prolonger ce moment de détente, profitez d’un petit déjeuner complet à seulement 10 € (de 7h à 9h, sur réservation lors de votre inscription à l’atelier).

Informations et réservation

Places limitées à 15 personnes max. Réservation obligatoire par téléphone au 02 32 71 10 00. .

Hôtel Nell Axelle 11 rue de la Poste Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 71 10 00 contact@hotelnellaxelle.fr

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English : Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle

L’événement Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération