Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle Hôtel Nell Axelle Saint-Marcel
samedi 26 septembre 2026 · Hôtel Nell Axelle · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle
Hôtel Nell Axelle 11 rue de la Poste Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 10:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’Hôtel Nell Axelle vous invite à une pause bien-être lors de son Atelier Éveil Corporel, axé sur l’ancrage, la respiration et la relaxation. Animée par Mathilde (Couleurs Vives), cette séance d’une heure est l’occasion idéale pour respirer, bouger et vous recentrer dans un cadre apaisant.
Date Samedi 26 septembre
Horaire De 9h à 10h
Lieu Dans le jardin de l’hôtel (repli à l’intérieur en cas de mauvaise météo)
Tarif 14 € (tapis et serviettes fournis, une boisson détox vous sera offerte après la séance)
Offre spéciale Petit Déjeuner
Pour prolonger ce moment de détente, profitez d’un petit déjeuner complet à seulement 10 € (de 7h à 9h, sur réservation lors de votre inscription à l’atelier).
Informations et réservation
Places limitées à 15 personnes max. Réservation obligatoire par téléphone au 02 32 71 10 00. .
Hôtel Nell Axelle 11 rue de la Poste Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 71 10 00 contact@hotelnellaxelle.fr
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English : Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle
L’événement Atelier Éveil Corporel à l’Hôtel Nell Axelle Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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