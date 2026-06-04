Atelier Ex-libris: l’art de signer ses livres Orschwiller
Atelier Ex-libris: l’art de signer ses livres Orschwiller vendredi 10 juillet 2026.
Orschwiller
Atelier Ex-libris: l’art de signer ses livres
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Durant cet atelier d’une heure, initiez-vous à la gravure d’épargne armé d’une gouge, creusez votre motif dans une plaque de lino, puis encrez et imprimez vos propres ex-libris sur papier.
Durant cet atelier d’une heure, initiez-vous à la gravure d’épargne armé d’une gouge, creusez votre motif dans une plaque de lino, puis encrez et imprimez vos propres ex-libris sur papier.
Dans le cadre du Fantastique Festival de BD et d’illustration du Haut-Koenigsbourg .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
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English :
This one-hour workshop introduces you to etching: armed with a gouge, carve your design into a lino plate, then ink and print your own ex-libris on paper.
L’événement Atelier Ex-libris: l’art de signer ses livres Orschwiller a été mis à jour le 2026-06-04 par Château du Haut-Koenigsbourg
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