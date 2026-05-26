Orschwiller

Cinéma en plein air et concours de dessin

Place de la Chapelle Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Animations pour les enfants, grand concours de dessin, petite restauration et projection en plein air du film A l’ancienne à la tombée de la nuit

Cinéma en plein air avec au programme

Animations pour enfants à partir de 18h

Grand concours de dessin remise des prix le soir-même

Projection à la tombée de la nuit du film A l’ancienne

Buvette et petite restauration 0 .

Place de la Chapelle Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 51 48 52

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English :

Children’s entertainment, drawing competition, snack bar and open-air screening of the film A l’ancienne at dusk

L’événement Cinéma en plein air et concours de dessin Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme