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Cinéma en plein air et concours de dessin Orschwiller

Cinéma en plein air et concours de dessin Orschwiller

Cinéma en plein air et concours de dessin Orschwiller vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place de la Chapelle

Ville : 67600 Orschwiller

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Orschwiller

Cinéma en plein air et concours de dessin

Place de la Chapelle Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Animations pour les enfants, grand concours de dessin, petite restauration et projection en plein air du film A l’ancienne à la tombée de la nuit
Cinéma en plein air avec au programme

Animations pour enfants à partir de 18h
Grand concours de dessin remise des prix le soir-même
Projection à la tombée de la nuit du film A l’ancienne  
Buvette et petite restauration 0  .

Place de la Chapelle Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 51 48 52 

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English :

Children’s entertainment, drawing competition, snack bar and open-air screening of the film A l’ancienne at dusk

L’événement Cinéma en plein air et concours de dessin Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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