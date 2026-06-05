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Atelier Sorciers et sorcières Orschwiller

Atelier Sorciers et sorcières Orschwiller

Atelier Sorciers et sorcières Orschwiller dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : D159

Ville : 67600 Orschwiller

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Orschwiller

Atelier Sorciers et sorcières

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Atelier d’écriture avec Nicolas Kempf à vivre en famille dès 9 ans.
Un atelier d’écriture avec Nicolas Kempf à vivre en famille à partir de 9 ans.
Dans le cadre du Fantastique festival de BD et d’illustration du Haut-Koenigsbourg   .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00  haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

A writing workshop with Nicolas Kempf for families aged 9 and over.

L’événement Atelier Sorciers et sorcières Orschwiller a été mis à jour le 2026-06-05 par Château du Haut-Koenigsbourg

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