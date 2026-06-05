Orschwiller

Atelier Sorciers et sorcières

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Atelier d’écriture avec Nicolas Kempf à vivre en famille dès 9 ans.

Un atelier d’écriture avec Nicolas Kempf à vivre en famille à partir de 9 ans.

Dans le cadre du Fantastique festival de BD et d’illustration du Haut-Koenigsbourg .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

A writing workshop with Nicolas Kempf for families aged 9 and over.

L’événement Atelier Sorciers et sorcières Orschwiller a été mis à jour le 2026-06-05 par Château du Haut-Koenigsbourg