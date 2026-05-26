Orschwiller

Initiation aux danses médiévales et Renaissance

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 19:15:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir !

Venez découvrir les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir au château du Haut-Koenigsbourg ! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

Come and discover medieval and Renaissance dances, a real moment of sharing and pleasure!

L’événement Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Château du Haut-Koenigsbourg