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Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller

Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller vendredi 12 juin 2026.

Adresse : D159

Ville : 67600 Orschwiller

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

Orschwiller

Initiation aux danses médiévales et Renaissance

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 19:15:00
fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir !
Venez découvrir les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir au château du Haut-Koenigsbourg !   .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00  haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

Come and discover medieval and Renaissance dances, a real moment of sharing and pleasure!

L’événement Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Château du Haut-Koenigsbourg

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