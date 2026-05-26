Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller
Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller vendredi 12 juin 2026.
Orschwiller
Initiation aux danses médiévales et Renaissance
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 19:15:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir !
Venez découvrir les danses médiévales et Renaissance, un vrai moment de partage et de plaisir au château du Haut-Koenigsbourg ! .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
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English :
Come and discover medieval and Renaissance dances, a real moment of sharing and pleasure!
L’événement Initiation aux danses médiévales et Renaissance Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Château du Haut-Koenigsbourg
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