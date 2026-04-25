Atelier Expérimentez en 3D Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle

La Rochelle

Atelier Expérimentez en 3D

Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un atelier pour les 15 25 ans pour découvrir le monde fascinant de la création 3D.

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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

A workshop for 15-25 year-olds to discover the fascinating world of 3D creation.

L’événement Atelier Expérimentez en 3D La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle