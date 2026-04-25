Atelier Expérimentez en 3D Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Atelier Expérimentez en 3D Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle mercredi 20 mai 2026.
La Rochelle
Atelier Expérimentez en 3D
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Un atelier pour les 15 25 ans pour découvrir le monde fascinant de la création 3D.
.
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A workshop for 15-25 year-olds to discover the fascinating world of 3D creation.
L’événement Atelier Expérimentez en 3D La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- COUSCOUS AUX LARDONS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026
- TOM BOUDET COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026
- Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle 25 avril 2026
- Exposition Printemps des artistes créateurs Com La Rochelle 25 avril 2026
- 48h de l’Agriculture Urbaine : Boucle familiale à vélo à la découverte des jardins de Villeneuve-les-Salines, 47 Av. Proudhon 17000 La Rochelle, La Rochelle 25 avril 2026