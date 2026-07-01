AGENDA · Gouaux
Atelier fabrication carnet de voyages Mairie Gouaux
lundi 27 juillet 2026 · Mairie · Gouaux
Informations pratiques
Gouaux
Atelier fabrication carnet de voyages
Mairie GOUAUX Gouaux Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-28 19:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Fabrication de croquis de voyage (monotype et reliure cousue)
Inscription obligatoire 8€
.
Mairie GOUAUX Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 30 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Travel Sketchbook Workshop (monotype and sewn binding)
Registration required: 8?
L’événement Atelier fabrication carnet de voyages Gouaux a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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