Informations pratiques

Gouaux

Atelier fabrication carnet de voyages

Mairie GOUAUX Gouaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-07-28 19:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Fabrication de croquis de voyage (monotype et reliure cousue)

Inscription obligatoire 8€

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Mairie GOUAUX Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 30 07

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English :

Travel Sketchbook Workshop (monotype and sewn binding)

Registration required: 8?

L’événement Atelier fabrication carnet de voyages Gouaux a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65