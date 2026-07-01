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AGENDA · Gouaux

Atelier fabrication carnet de voyages Mairie Gouaux

lundi 27 juillet 2026 · Mairie · Gouaux

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
GOUAUX
Ville
65240 Gouaux
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Gouaux

Atelier fabrication carnet de voyages

Mairie GOUAUX Gouaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-28 19:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Fabrication de croquis de voyage (monotype et reliure cousue)
Inscription obligatoire 8€
  .

Mairie GOUAUX Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 30 07 

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English :

Travel Sketchbook Workshop (monotype and sewn binding)
Registration required: 8?

L’événement Atelier fabrication carnet de voyages Gouaux a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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