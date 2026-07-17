Visite libre : ouverture de la chapelle Saint-Etienne de Gouaux, Chapelle Saint-Etienne, Gouaux

Informations pratiques

Visite libre : ouverture de la chapelle Saint-Etienne de Gouaux 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Etienne Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette chapelle romane, qui surplombe la vallée d’Aure, date de la fin du XIIe siècle.

Son intérieur est orné de peintures murales représentant plusieurs scènes de la Passion du Christ, notamment la Crucifixion, l’Ostension des plaies et la Mise en croix.

Chapelle Saint-Etienne 17 Rue des 3 Fontaines, 65240 Gouaux, France Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie La chapelle remonte à l’époque romane, comme en témoigne son abside semi-circulaire. De plan simple, cet édifice offre un bon exemple de ce que pouvaient être la plupart des églises de la vallée d’Aure avant les transformations intervenues aux 16e et XVIIe siècles : abside semi-circulaire, nef unique, porte au sud, campanile sur le pignon occidental. La chapelle abrite quatre peintures murales et deux peintures sur bois provenant de l’ancien lambris de couvrement.

Cette chapelle romane qui surplombe la vallée d’Aure, date de la fin du XIIe siècle. L’intérieur est orné de peintures murales représentant des scènes de la Passion du Christ (Crucifixion, Ostension…

© Pierre Meyer