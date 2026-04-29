Atelier fabrication de presse à fleurs et balade botanique Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier fabrication de presse à fleurs et balade botanique

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Fabriquez et repartez avec votre presse à fleurs pour découvrir la richesse de la flore. Le temps d’une balade, apprenez les bons réflexes de cueillette et à reconnaître les fleurs sauvages.

A partir de 6 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Atelier fabrication de presse à fleurs et balade botanique

L’événement Atelier fabrication de presse à fleurs et balade botanique Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin