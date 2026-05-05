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Grimpe d’arbre Millevaches

Grimpe d’arbre Millevaches

Grimpe d’arbre Millevaches vendredi 7 août 2026.

Adresse : 7 Route D’Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Grimpe d’arbre

7 Route D’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Prenez le temps pour découvrir l’arbre, le reconnaître. Y monter et s’installer dans les hamacs chaises. Parler de son développement, écouter les bruits ambiants. Trois créneaux de 1h, 8 personnes par créneau 18h, 19h et 20h

A partir de 7 ans, rendez-vous à la Maison du Parc
Prévoir vêtements de sport et eay
Gratuit sur réservation obligatoire   .

7 Route D’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Grimpe d’arbre

L’événement Grimpe d’arbre Millevaches a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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