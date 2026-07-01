MILLEVACHES – Soirée d’animation sur le ciel étoilé, Maison du Parc MILLEVACHES, Millevaches

Informations pratiques

MILLEVACHES – Soirée d’animation sur le ciel étoilé Vendredi 7 août, 21h30 Maison du Parc MILLEVACHES Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T21:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-07T21:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00

Profitez d’un temps d’animation de découverte de l’astronomie au travers de maquettes, vidéos ainsi que des explications. Découvrez ensuite avec une projection des contes et des légendes sur la mythologie des constellations. Puis, enfin, observez le ciel !

A partir de 6 ans

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire.

Maison du Parc MILLEVACHES 7 Route d’Aubusson 19290 MILLEVACHES Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/soiree-danimation-sur-le-ciel-etoile-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@pnr-millevaches.fr »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/soiree-danimation-sur-le-ciel-etoile-2/

Découverte de l’astronomie, puis projection des contes et légendes sur la mythologie des constellations… puis observation ! RICE Millevaches