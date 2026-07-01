MILLEVACHES – Grimpe d’arbre, Maison du Parc MILLEVACHES, Millevaches

Informations pratiques

MILLEVACHES – Grimpe d’arbre Vendredi 7 août, 18h00 Maison du Parc MILLEVACHES Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T21:00:00+02:00

Grimpe d’arbre

Loisir nature

Prenez le temps pour découvrir l’arbre, le reconnaître. Y monter et s’installer dans les hamacs chaises. Parler de son développement, écouter les bruits ambiants. Trois créneaux de 1h, 8 personnes par créneau : 18h, 19h et 20h

A partir de 7 ans, rendez-vous à la Maison du Parc

Prévoir vêtements de sport et eay

Gratuit sur réservation obligatoire.

Maison du Parc MILLEVACHES 7 Route d’Aubusson 19290 MILLEVACHES Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/grimpe-darbre/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/grimpe-darbre/

Découvrir l’arbre, le reconnaître… en parler et écouter les bruits alentours, installés dans des hamacs-chaises… RICE Millevaches