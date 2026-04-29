Soirée d’animation sur le ciel étoilé Maison du Parc Millevaches
Soirée d’animation sur le ciel étoilé Maison du Parc Millevaches vendredi 7 août 2026.
Millevaches
Soirée d’animation sur le ciel étoilé
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Profitez d’un temps d’animation de découverte de l’astronomie au travers de maquettes, vidéos ainsi que des explications. Découvrez ensuite avec une projection des contes et des légendes sur la mythologie des constellations. Puis, enfin, observez le ciel !
A partir de 6 ans
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr
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English : Soirée d’animation sur le ciel étoilé
L’événement Soirée d’animation sur le ciel étoilé Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin