Soirée d’animation sur le ciel étoilé Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Soirée d’animation sur le ciel étoilé

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Profitez d’un temps d’animation de découverte de l’astronomie au travers de maquettes, vidéos ainsi que des explications. Découvrez ensuite avec une projection des contes et des légendes sur la mythologie des constellations. Puis, enfin, observez le ciel !

A partir de 6 ans

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Soirée d’animation sur le ciel étoilé

L’événement Soirée d’animation sur le ciel étoilé Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin