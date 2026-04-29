Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin Maison du Parc Millevaches
Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin Maison du Parc Millevaches mardi 11 août 2026.
Millevaches
Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin
Maison du Parc 7 Route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Suivez ce spectacle duo tout terrain ! La conteuse porte les récits, le musicien accompagne la parole au chant et à la mandoline.
A partir de 6 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 Route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin
L’événement Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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