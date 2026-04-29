Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin

Maison du Parc 7 Route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Suivez ce spectacle duo tout terrain ! La conteuse porte les récits, le musicien accompagne la parole au chant et à la mandoline.

A partir de 6 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 Route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin

L’événement Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin