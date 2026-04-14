Atelier fabrication de sirops crus, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Atelier fabrication de sirops crus, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 15 avril 2026.
Atelier fabrication de sirops crus Mercredi 15 avril, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
L’ethnobotaniste Virginie Singeot (association Retour aux herbes sauvages) vous apprendra à réaliser de délicieux sirops crus, aux multiples vertus, à partir des fleurs et herbes de nos jardins.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Jardiner la ville Tout public Atelier créatif
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