Atelier : fabrication d’une borne d’arcade, FabDuLys, Saint-Lys

Informations pratiques

Atelier : fabrication d’une borne d’arcade Samedi 19 septembre, 15h00 FabDuLys Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. 8 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le Fablab de la MJC-CS vous donne rendez-vous pour participer à la conception collective d’une véritable borne d’arcade.

Une fois fonctionnelle et décorée, celle-ci trouvera sa place à la médiathèque municipale, pour le plus grand plaisir des usagers. Il sera alors difficile de résister à l’envie de prendre la manette !

FabDuLys 7, avenue François Mitterrand, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Centre-ville Haute-Garonne Occitanie 07 61 62 11 59 https://fabdulys.fr/#!/ https://mjccs-saint-lys.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 23 76 05 »}, {« type »: « email », « value »: « PoleCulturel@saint-lys.fr »}] Le FabDuLys est un Fablab, une véritable fabrique de communauté : un espace ouvert à toutes et à tous, dédié au partage des connaissances et des pratiques autour de la fabrication, pour répondre aussi bien à des besoins individuels que collectifs. Ici, on fabrique, répare, transforme, on apprend à le faire et on fait ensemble. Le FabLab accueille tous types de projets et de matériaux : mobilier, électronique, informatique, textile, et bien plus encore. Parkings de la Gravette et de la médiathèque.

Bus : ligne Tisséo n° 116, arrêt « Eglise St-Lys ».

Le Fablab de la MJC-CS vous donne rendez-vous pour participer à la conception collective d’une véritable borne d’arcade ! Celle-ci, une fois fonctionnelle et décorée, trouvera sa place à la pour le :…

©FabDuLys – MJC-CS de Saint-Lys