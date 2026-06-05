ESCALE EN PLEINE NATURE Place nationale Saint-Lys

Saint-Lys

ESCALE EN PLEINE NATURE

Place nationale HALLE DE SAINT-LYS Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Une soirée placée sous le signe de la nature ! Laissez-vous surprendre par la déambulation poétique et polymorphique des Vagabondes, puis installez-vous confortablement pour la projection en plein air du film Le Robot sauvage .

Venez célébrer la nature lors d’une soirée familiale et pleine de poésie !

La soirée débutera avec la déambulation polymorphique des Vagabondes, une proposition artistique originale mêlant imaginaire, forêt et rencontre avec le public. Laissez-vous porter par cet univers inspiré du vivant avant de poursuivre la soirée avec la projection en plein air du film Le Robot sauvage .

Entre spectacle et cinéma, cette soirée invite petits et grands à s’émerveiller devant la beauté de la nature et les liens qui nous unissent au monde vivant.

Une soirée gratuite, ouverte à tous, à partager en famille ou entre amis. .

Place nationale HALLE DE SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 76 75

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English :

An evening dedicated to nature! Let yourself be surprised by the poetic and polymorphic wanderings of Les Vagabondes, then settle in comfortably for the open-air screening of the film Le Robot sauvage .

L’événement ESCALE EN PLEINE NATURE Saint-Lys a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE