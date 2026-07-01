Conférence : à la recherche du premier jeu vidéo !, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys

Informations pratiques

Conférence : à la recherche du premier jeu vidéo ! Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Contact : PoleCulturel@saint-lys.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Conférence « À la recherche du premier jeu vidéo », par René Speranza, président et cofondateur de l’association Silicium.

Les amateurs de jeux vidéo aiment le rétrogaming et se posent souvent la même question : de quand date le premier jeu vidéo ? Silicium vous propose une exploration à la recherche du plus ancien d’entre eux.

Il faudra se faire archéologue, accéder aux strates successives de l’histoire du jeu vidéo et définir ce qu’est véritablement un jeu vidéo. Cette conférence interactive sera accompagnée de véritables machines, qui permettront de découvrir plusieurs titres anciens en fonctionnement.

Le public pourra essayer ces machines et se faire une idée de la qualité de ces jeux. Une table de présentation et de vente des trois ouvrages de l’association Silicium sera également proposée.

Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan 7 bis avenue François Mitterrand, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie 05 62 23 76 05 https://saint-lys.fr/ Le musée « Saint-Lys Radio – La voix de l’océan » raconte les 50 années d’existence et d’activités (1948-1998) du Centre radio-maritime qui a permis de communiquer en ondes courtes avec les navires navigant sur toutes les mers du globe, avant l’ère des satellites. Parking du « square du Maquis – 12 juin 1944 » et parking de la Gravette.

Conférence « À la recherche du premier jeu vidéo », par René Speranza, président et cofondateur de l’association Silicium.

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