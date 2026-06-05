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ESCALE EN EGYPTE Place nationale Saint-Lys

ESCALE EN EGYPTE Place nationale Saint-Lys

ESCALE EN EGYPTE Place nationale Saint-Lys samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Place nationale

Adresse : HALLE DE SAINT-LYS

Ville : 31470 Saint-Lys

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Lys

ESCALE EN EGYPTE

Place nationale HALLE DE SAINT-LYS Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25

Plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte le temps d’une soirée estivale !
La soirée débutera à 19h30 par une démonstration de danse orientale par Laliana et Raqs’liana, avant de laisser place à une projection du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en plein air.

Une soirée gratuite, ouverte à tous, mêlant culture, voyage et convivialité.   .

Place nationale HALLE DE SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 76 75 

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English :

Immerse yourself in the fascinating world of Egypt for a summer evening!

L’événement ESCALE EN EGYPTE Saint-Lys a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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