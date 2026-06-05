ESCALE EN EGYPTE Place nationale Saint-Lys
ESCALE EN EGYPTE Place nationale Saint-Lys samedi 25 juillet 2026.
Saint-Lys
ESCALE EN EGYPTE
Place nationale HALLE DE SAINT-LYS Saint-Lys Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte le temps d’une soirée estivale !
La soirée débutera à 19h30 par une démonstration de danse orientale par Laliana et Raqs’liana, avant de laisser place à une projection du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en plein air.
Une soirée gratuite, ouverte à tous, mêlant culture, voyage et convivialité. .
Place nationale HALLE DE SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 76 75
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English :
Immerse yourself in the fascinating world of Egypt for a summer evening!
L’événement ESCALE EN EGYPTE Saint-Lys a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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