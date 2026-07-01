Visite guidée du musée Saint-Lys Radio, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys

Informations pratiques

Visite guidée du musée Saint-Lys Radio Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Contact : PoleCulturel@saint-lys.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des bénévoles de l’Amicale de Saint-Lys Radio, anciens opérateurs du centre radio-maritime, seront présents au musée pour assurer des visites guidées.

Venez découvrir gratuitement les 50 années d’existence et de fonctionnement de cette installation du ministère des PTT, en service de 1948 à 1998. Elle permit d’assurer les télécommunications par ondes courtes avec les navires naviguant sur toutes les mers du globe.

Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan 7 bis avenue François Mitterrand, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie 05 62 23 76 05 https://saint-lys.fr/ Le musée « Saint-Lys Radio – La voix de l’océan » raconte les 50 années d’existence et d’activités (1948-1998) du Centre radio-maritime qui a permis de communiquer en ondes courtes avec les navires navigant sur toutes les mers du globe, avant l’ère des satellites. Parking du « square du Maquis – 12 juin 1944 » et parking de la Gravette.

Des bénévoles de l’Amicale de Saint-Lys Radio, anciens opérateurs du centre radio-maritime, seront présents au musée pour assurer des visites guidées.

© Mairie de Saint-Lys