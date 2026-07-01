AGENDA · Saint-Lys
Escale Égyptienne à Saint-Lys, Place Nationale, Saint-Lys
samedi 25 juillet 2026 · Place Nationale · Saint-Lys
Informations pratiques
Escale Égyptienne à Saint-Lys Samedi 25 juillet, 19h30 Place Nationale Haute-Garonne
Animations gratuites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Au programme
19h30 : Danses orientales
22h : Projection du film « Mission Cléopâtre », la comédie culte avec Astérix et Obélix réalisée par Alain Chabat.
Restauration sur place
Place Nationale 1 place nationale 31470 Saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Embarquement pour l’Égypte, venez danser au rythme des danses orientales. Cinéma en plein air.
Mairie de Saint-Lys
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