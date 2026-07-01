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Escale Égyptienne à Saint-Lys, Place Nationale, Saint-Lys

samedi 25 juillet 2026 · Place Nationale · Saint-Lys

Escale Égyptienne à Saint-Lys, Place Nationale, Saint-Lys

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Place Nationale
Adresse
1 place nationale 31470 Saint-lys
Ville
31470 Saint-Lys
Département
Haute-Garonne
Tarif
Animations gratuites

Escale Égyptienne à Saint-Lys Samedi 25 juillet, 19h30 Place Nationale Haute-Garonne

Animations gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Au programme

19h30 : Danses orientales
22h : Projection du film « Mission Cléopâtre », la comédie culte avec Astérix et Obélix réalisée par Alain Chabat.
Restauration sur place

Place Nationale 1 place nationale 31470 Saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Embarquement pour l’Égypte, venez danser au rythme des danses orientales. Cinéma en plein air.

Mairie de Saint-Lys

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