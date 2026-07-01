Escale Égyptienne à Saint-Lys, Place Nationale, Saint-Lys

Informations pratiques

Escale Égyptienne à Saint-Lys Samedi 25 juillet, 19h30 Place Nationale Haute-Garonne

Animations gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Au programme

19h30 : Danses orientales

22h : Projection du film « Mission Cléopâtre », la comédie culte avec Astérix et Obélix réalisée par Alain Chabat.

Restauration sur place

Place Nationale 1 place nationale 31470 Saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Embarquement pour l’Égypte, venez danser au rythme des danses orientales. Cinéma en plein air.

Mairie de Saint-Lys