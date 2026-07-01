Pool party, Piscine Aqua Bella de Saint-Lys, Saint-Lys

Informations pratiques

Pool party Mercredi 29 juillet, 16h00 Piscine Aqua Bella de Saint-Lys Haute-Garonne

Entrée au tarif habituel de la piscine, animation gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00

Mercredi 29 juillet à la piscine Aqua Bella, venez à la Pool Party de 16h à 19h.

Profitez d’un après-midi animé avec DJ Sean en live, jeux et animations pour tous, le tout dans une ambiance estivale et conviviale.

Entrée au tarif habituel de la piscine, animation gratuite, ouverte à tous les habitants de Saint-Lys et des environs.

Des snacks et boissons seront disponibles sur place.

Piscine Aqua Bella de Saint-Lys Chemin Laurent Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Venez à la Pool Party à la piscine Aqua Bella de Saint-Lys !

ville de Saint-Lys