Pool party, Piscine Aqua Bella de Saint-Lys, Saint-Lys
mercredi 29 juillet 2026 · Piscine Aqua Bella de Saint-Lys · Saint-Lys
Informations pratiques
Pool party Mercredi 29 juillet, 16h00 Piscine Aqua Bella de Saint-Lys Haute-Garonne
Entrée au tarif habituel de la piscine, animation gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00
Mercredi 29 juillet à la piscine Aqua Bella, venez à la Pool Party de 16h à 19h.
Profitez d’un après-midi animé avec DJ Sean en live, jeux et animations pour tous, le tout dans une ambiance estivale et conviviale.
Entrée au tarif habituel de la piscine, animation gratuite, ouverte à tous les habitants de Saint-Lys et des environs.
Des snacks et boissons seront disponibles sur place.
Piscine Aqua Bella de Saint-Lys Chemin Laurent Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Venez à la Pool Party à la piscine Aqua Bella de Saint-Lys !
ville de Saint-Lys
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