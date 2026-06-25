Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Pôle enfance Parthenay

Parthenay

Atelier fabrication maison de produits cosmétiques

Pôle enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez participer à un atelier fabrication maison de produits cosmétiques (déodorant, crème hydratante, liniment) proposé par l’Arpentèle.

En famille à partir de 6 ans

Inscription obligatoire (places limitées)

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .

Pôle enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Atelier fabrication maison de produits cosmétiques

L’événement Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine