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Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Pôle enfance Parthenay

Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Pôle enfance Parthenay

Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Pôle enfance Parthenay vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Pôle enfance
Adresse
22 Rue des Tulipes
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit

Parthenay

Atelier fabrication maison de produits cosmétiques

Pôle enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez participer à un atelier fabrication maison de produits cosmétiques (déodorant, crème hydratante, liniment) proposé par l’Arpentèle.

En famille à partir de 6 ans
Inscription obligatoire (places limitées)
Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle.   .

Pôle enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

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English : Atelier fabrication maison de produits cosmétiques

L’événement Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine

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