Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Pôle enfance Parthenay
Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Pôle enfance Parthenay vendredi 10 juillet 2026.
Parthenay
Atelier fabrication maison de produits cosmétiques
Pôle enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez participer à un atelier fabrication maison de produits cosmétiques (déodorant, crème hydratante, liniment) proposé par l’Arpentèle.
En famille à partir de 6 ans
Inscription obligatoire (places limitées)
Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .
Pôle enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : Atelier fabrication maison de produits cosmétiques
L’événement Atelier fabrication maison de produits cosmétiques Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine
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