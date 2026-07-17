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Atelier : fabrique minute, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen

Atelier : fabrique minute, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Le Secq des Tournelles
Adresse
Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Dès 7 ans.

Atelier : fabrique minute Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création !
Dans la limite des places disponibles, à partir de 7 ans, et sans réservation

Pause de 15h45 à 16h15

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création !

©Guillaume Brière Soude

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