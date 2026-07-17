Atelier : fabrique minute, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen
Informations pratiques
Atelier : fabrique minute Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime
Dès 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création !
Dans la limite des places disponibles, à partir de 7 ans, et sans réservation
Pause de 15h45 à 16h15
Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création !
©Guillaume Brière Soude
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