Atelier : fabrique minute, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Atelier : fabrique minute Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création !

Dans la limite des places disponibles, à partir de 7 ans, et sans réservation

Pause de 15h45 à 16h15

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)

Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création !

©Guillaume Brière Soude