Atelier Fabriquer son balai magique Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer son balai magique Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 28 octobre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer son balai magique
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Envie de filer dans la nuit comme de véritables sorciers ou sorcières ?
Au programme de cet atelier, un peu de bricolage, une pincée de poussière de lune, et beaucoup de fous rires. Vous repartirez avec votre propre balai prêt à décoller (ou au moins prêt à impressionner les voisins).
Matériaux fournis, potions d’inspiration garanties, et ambiance ensorcelante assurée. Alors, enfile ton chapeau pointu et venez balayer la routine ! .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Want to spin through the night like real witches and wizards?
L’événement Atelier Fabriquer son balai magique Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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