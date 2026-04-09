Atelier Fabriquer son balai magique Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Fabriquer son balai magique

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Envie de filer dans la nuit comme de véritables sorciers ou sorcières ?

Au programme de cet atelier, un peu de bricolage, une pincée de poussière de lune, et beaucoup de fous rires. Vous repartirez avec votre propre balai prêt à décoller (ou au moins prêt à impressionner les voisins).

Matériaux fournis, potions d’inspiration garanties, et ambiance ensorcelante assurée. Alors, enfile ton chapeau pointu et venez balayer la routine ! .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Want to spin through the night like real witches and wizards?

L’événement Atelier Fabriquer son balai magique Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges