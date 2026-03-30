Atelier fabriquer une maison de fée au Jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier fabriquer une maison de fée

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Un peu de féérie cet automne en construisant soi-même une maison de fée.

Apprentis architectes, accueillez des fées dans votre jardin en construisant une maison de fée 5* à partir de bois, mousse et végétaux récoltés dans le jardin.

Atelier à partir de 6 ans sur réservation. .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Build your own fairy house this autumn.

L’événement Atelier fabriquer une maison de fée Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges