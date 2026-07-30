Atelier fabriquer votre composteur en bois Laval
jeudi 24 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Atelier fabriquer votre composteur en bois
Impasse de Londres Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Construisez avec l’aide d’une animatrice votre composteur en kit en bois recyclé. Échangez des conseils sur le compostage et balayez les idées reçues pour utiliser au mieux le compost, cette ressource naturelle.
Construisez avec l’aide d’une animatrice votre composteur en kit en bois recyclé. Échangez des conseils sur le compostage et balayez les idées reçues pour utiliser au mieux le compost, cette ressource naturelle. .
Impasse de Londres Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With the help of a facilitator, build your own compost bin from a recycled wood kit. Exchange tips on composting and debunk common misconceptions to make the best use of compost, this natural resource.
L’événement Atelier fabriquer votre composteur en bois Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Les matins bambins Briques et clics Laval 30 juillet 2026
- L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait Laval 31 juillet 2026
- Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers Laval 3 août 2026
- Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval 4 août 2026
- Les cafés d’histoire Être photographe au service de la collectivité Place de la Tremoille Laval 5 août 2026