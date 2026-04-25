Atelier familial spécial broderie : Brode la nature Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Atelier familial spécial broderie : Brode la nature Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 30 mai 2026.
Public familial, enfants à partir de 8 ans.
Exprimez votre amour de la nature à travers un atelier créatif lors duquel vous vous initierez à l’art de la broderie.
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
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