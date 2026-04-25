Atelier familial spécial broderie : Brode la nature Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Public familial, enfants à partir de 8 ans.

Exprimez votre amour de la nature à travers un atelier créatif lors duquel vous vous initierez à l’art de la broderie.

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire

