Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval
mardi 28 juillet 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Atelier famille apprenti fromager à la Cité du Lait
D’où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre fromage.
• Dates les mardis et vendredis des vacances (hors les jours fériés)
• Horaires de 10h à 12h
• Tarif unique enfants & adultes 5 €
• Public de 5 à 12 ans accompagnés
• Réservation obligatoire en ligne .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Family workshop: apprentice cheesemaker at the Cité du Lait
L’événement Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME
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