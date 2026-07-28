Informations pratiques

Laval

Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Atelier famille apprenti fromager à la Cité du Lait

D’où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre fromage.

• Dates les mardis et vendredis des vacances (hors les jours fériés)

• Horaires de 10h à 12h

• Tarif unique enfants & adultes 5 €

• Public de 5 à 12 ans accompagnés

• Réservation obligatoire en ligne .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Family workshop: apprentice cheesemaker at the Cité du Lait

L’événement Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME