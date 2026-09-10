Atelier famille autour de la photographie et des avions, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle · Tremblay-en-France
Informations pratiques
Atelier famille autour de la photographie et des avions Samedi 19 septembre, 11h30, 15h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Sur la terrasse de la Maison de l’Environnement et des Territoires de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, avec des photographes du Club photos de Luzarches, vous apprendrez :
La photographie des avions en mouvement : Utiliser des techniques de vitesse lente pour capturer le mouvement des avions en vol ou au décollage/atterrissage. Cela peut créer des effets visuels intéressants comme les traînées de lumière.
La photographie des avions dans leur environnement : Capturer les avions dans le contexte de l’aéroport, avec les bâtiments, les pistes, et les autres éléments de l’infrastructure aéroportuaire. Cela peut inclure des photos des avions en arrière-plan de scènes de vie à l’aéroport.
Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier photo
©Gwen Le Bras Groupe ADP
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