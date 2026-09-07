Découvrez le territoire de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la Fabrique du musée à Gonesse, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France

Informations pratiques

Découvrez le territoire de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la Fabrique du musée à Gonesse Samedi 19 septembre, 13h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Circuit en bus de l’aéroport Paris Charles de Gaulle et de la Fabrique du musée

Visite ouverte aux enfants à partir de 8 ans

Rendez-vous à la Maison de l’Environnement et des territoires du Groupe ADP puis nous partirons en bus pour une visite guidée de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, afin d’observer les pistes du doublet nord, le terminal 1, la zone technique.

Ensuite, les visiteurs rejoindront en bus la Fabrique du musée à Gonesse où ils découvriront cet espace de préfiguration du futur musée d’histoire et de société de Gonesse, dédié aux thématiques de l’éducation et de la santé. Situé au Pôle Culturel de Coulanges, il retrace l’histoire de l’école en Île-de-France. Le musée officiel ouvrira ses portes en 2029 dans l’hôpital-hospice de 1841, cette visite sera une avant-première des expositions du musée, avec une représentation théâtrale.

Le retour des visiteurs est prévu à la Maison de l’Environnement où un gouter vous sera proposé.

Groupe de 20 personnes.

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouvrez-le-territoire-de-laeroport-paris-charles-de-gaulle-et-la-fabrique-du »}]

Circuit commenté en bus

©le parisien