Projection en 35mm de Quai des Brumes de Marcel Carné et ciné-quiz, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France

Informations pratiques

Projection en 35mm de Quai des Brumes de Marcel Carné et ciné-quiz Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Jacques Tati Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:40:00+02:00

Assistez à une projection exceptionnelle sur pellicule 35mm du grand classique Quai des Brumes de Marcel Carné, accompagnée d’un ciné-quiz !

Cinéma Jacques Tati 29 bis avenue du Général de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-et-Marne Île-de-France 01 48 61 87 55 https://www.cinemajacquestati.fr/accueil-479.html Le cinéma Jacques Tati, classé Art et Essai, propose trois salles au nom de films du célèbre réalisateur : Jour de fête (266 places), Playtime (162 places) et Parade (80 places). Dans celles-ci il est possible de découvrir des films d’actualité, du patrimoine, des versions originales ou françaises, du muet, du parlant, de la couleur, du noir et blanc, des films de tous les horizons géographiques et de divers genres cinématographiques, des ciné-concerts, des rencontres, des ateliers, des festivals. 29 bis avenue du Général de Gaulle

93290 Tremblay-en-France

RER

— ligne B – arrêt Vert-Galant

Projection

©Guillaume Clément