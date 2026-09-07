Visite des coulisses du terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France

Informations pratiques

Visite des coulisses du terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Vendredi 18 septembre, 14h00 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

Limité à 20 personnes. La visite s’effectue à pied en zone réservée, une pièce d’identité ou un passeport valide est obligatoire. Envoyer pièce d’identité recto-verso un mois avant à : visitecdg@adp.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Visite piéton en zone réservée du terminal 1

Découvre l’histoire du mythique terminal 1 et la grande rénovation de ses satellites d’embarquement.

Au sein de ce magnifique lieu, le Groupe ADP a créé en 2023 sa nouvelle marque de retail et d’hospitalité aéroportuaire : Extime.

Participez à cette visite unique des coulisses de l’aéroport !

Rendez – vous à la Maison de l’Environnement pour une présentation puis nous empruntons le CDG VAL jusqu’au terminal 1.

La visite s’effectue à pied en zone réservée, une pièce d’identité ou un passeport valide est obligatoire. Envoyer pièce d’identité recto-verso un mois avant à : visitecdg@adp.fr

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Visite commentée

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