Visitez le terminal 1 de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle · Tremblay-en-France
Informations pratiques
Visitez le terminal 1 de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle Samedi 19 septembre, 09h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite piéton du terminal 1 en zone publique
Visite ouverte aux enfants à partir de 8 ans
Rendez-vous à la Maison de l’Environnement et des Territoires, découvrez la vue incroyable de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle depuis la terrasse !
Nous emprunterons ensuite le CDG VAL jusqu’au terminal 1. Découvrez l’histoire de cette aérogare mythique avec une architecte du groupe ADP, vous découvrirez ainsi l’évolution de ce terminal avec la rénovation de ses satellites d’embarquement, le niveau Départ et niveau Arrivées.
– Groupe de 40 inscrits – La visite s’effectue à pied
Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visitez-le-terminal-1-de-laeroport-paris-charles-de-gaulle »}]
Visite commentée
©A GAULUPEAU
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