Visitez le terminal 1 de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle, Tremblay-en-France

Informations pratiques

Visitez le terminal 1 de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle Samedi 19 septembre, 09h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite piéton du terminal 1 en zone publique

Visite ouverte aux enfants à partir de 8 ans

Rendez-vous à la Maison de l’Environnement et des Territoires, découvrez la vue incroyable de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle depuis la terrasse !

Nous emprunterons ensuite le CDG VAL jusqu’au terminal 1. Découvrez l’histoire de cette aérogare mythique avec une architecte du groupe ADP, vous découvrirez ainsi l’évolution de ce terminal avec la rénovation de ses satellites d’embarquement, le niveau Départ et niveau Arrivées.

– Groupe de 40 inscrits – La visite s’effectue à pied

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visitez-le-terminal-1-de-laeroport-paris-charles-de-gaulle »}]

Visite commentée

©A GAULUPEAU