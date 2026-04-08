Informations pratiques

Cossé-le-Vivien

Atelier Famille

D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Atelier à faire en famille au Musée Robert Tatin !

Le musée Robert Tatin foisonne d’oeuvres créées à partir de techniques diverses et variées. Tout l’été, l’équipe du musée

propose au jeune public d’expérimenter et de créer en famille en s’inspirant des collections de cet artiste touche à

tout.

Tous les jeudis des vacances d’été à 10h30

4-12 ans

Tarif 3 €

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

A family workshop at the Musée Robert Tatin!

L’événement Atelier Famille Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE