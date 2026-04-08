Atelier Famille Cossé-le-Vivien
jeudi 9 juillet 2026 · Cossé-le-Vivien
Informations pratiques
Cossé-le-Vivien
Atelier Famille
D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Atelier à faire en famille au Musée Robert Tatin !
Le musée Robert Tatin foisonne d’oeuvres créées à partir de techniques diverses et variées. Tout l’été, l’équipe du musée
propose au jeune public d’expérimenter et de créer en famille en s’inspirant des collections de cet artiste touche à
tout.
Tous les jeudis des vacances d’été à 10h30
4-12 ans
Tarif 3 €
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
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English :
A family workshop at the Musée Robert Tatin!
L’événement Atelier Famille Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE
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