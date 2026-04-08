Cossé-le-Vivien

L’étrange Aventure

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’ETRANGE AVENTURE

Partez à l’aventure et découvrez l’étrange musée Robert Tatin à travers une série de quêtes.

L’univers surprenant de l’artiste se dévoilera tout au long de l’après-midi.

Tous les mercredis des vacances d’été, de 14h à 16h

Tarif compris dans l’entrée du site. .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

L’événement L’étrange Aventure Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE