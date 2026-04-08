L’étrange Aventure Cossé-le-Vivien
L’étrange Aventure Cossé-le-Vivien mercredi 8 juillet 2026.
Cossé-le-Vivien
L’étrange Aventure
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
L’ETRANGE AVENTURE
Partez à l’aventure et découvrez l’étrange musée Robert Tatin à travers une série de quêtes.
L’univers surprenant de l’artiste se dévoilera tout au long de l’après-midi.
Tous les mercredis des vacances d’été, de 14h à 16h
Tarif compris dans l’entrée du site. .
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
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English :
L’événement L’étrange Aventure Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE
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