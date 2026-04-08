Cossé-le-Vivien

Visite pour Doudou

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

VISITE POUR DOUDOU

Ton doudou et toi aimez les histoires ? Ensemble, venez rencontrer le petit dragon du musée et découvrez grâce à lui

l’univers coloré de Robert Tatin.

Les mardis 7, 28 juillet et 18 août Visite pour doudou #1 Tulipe, le chien qui voulait être spécial

Les mardis 14 juillet, 4 et 25 août Visite pour doudou #2 Le magicien des couleurs

Les mardis 21 juillet et 11 août Visite pour doudou #3 Les voyages de Robert Tatin

10 h 30

Tarif 3 €

A partir de 2 ans

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

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English :

L’événement Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE