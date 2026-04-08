Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien
Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien mardi 7 juillet 2026.
Cossé-le-Vivien
Visite pour Doudou
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
VISITE POUR DOUDOU
Ton doudou et toi aimez les histoires ? Ensemble, venez rencontrer le petit dragon du musée et découvrez grâce à lui
l’univers coloré de Robert Tatin.
Les mardis 7, 28 juillet et 18 août Visite pour doudou #1 Tulipe, le chien qui voulait être spécial
Les mardis 14 juillet, 4 et 25 août Visite pour doudou #2 Le magicien des couleurs
Les mardis 21 juillet et 11 août Visite pour doudou #3 Les voyages de Robert Tatin
10 h 30
Tarif 3 €
A partir de 2 ans
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Cossé-le-Vivien (Mayenne)
- Atelier La Fabrique des matières Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 1 juillet 2026
- Atelier de décoration à la craie par Melle Fifi Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 5 juillet 2026
- Spectacle La démo Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 19 juillet 2026
- Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 26 juillet 2026
- Sieste musicale par DJ P’tit Fat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 16 août 2026