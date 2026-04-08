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Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien

Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Musée Robert Tatin
Ville
53230 Cossé-le-Vivien
Département
Mayenne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
3 3 3

Cossé-le-Vivien

Visite pour Doudou

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

VISITE POUR DOUDOU

Ton doudou et toi aimez les histoires ? Ensemble, venez rencontrer le petit dragon du musée et découvrez grâce à lui
l’univers coloré de Robert Tatin.

Les mardis 7, 28 juillet et 18 août Visite pour doudou #1 Tulipe, le chien qui voulait être spécial
Les mardis 14 juillet, 4 et 25 août Visite pour doudou #2 Le magicien des couleurs
Les mardis 21 juillet et 11 août Visite pour doudou #3 Les voyages de Robert Tatin
10 h 30
Tarif 3 €
A partir de 2 ans
Sur réservation au 02 43 98 80 89   .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 

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English :

L’événement Visite pour Doudou Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE

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