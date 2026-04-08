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Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ? Cossé-le-Vivien

Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ? Cossé-le-Vivien lundi 6 juillet 2026.

Adresse
Musée Robert Tatin
Ville
53230 Cossé-le-Vivien
Département
Mayenne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
6 6 6

Cossé-le-Vivien

Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ?

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

JEU D’ENQUÊTE VRAI OU FAUX LE TABLEAU ?

Un mystérieux tableau vient d’arriver au musée. Véritable œuvre de Robert Tatin ou pâle copie ? En moins d’une heure,
saurez-vous authentifier l’œuvre avant sa présentation au public ?
Tous les lundis des vacances d’été à 10h30 et à 15h

Tarif 6 €
A partir de 12 ans
Sur réservation au 02 43 98 80 89   .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 

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English :

L’événement Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ? Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE

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