Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ? Cossé-le-Vivien
Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ? Cossé-le-Vivien lundi 6 juillet 2026.
Cossé-le-Vivien
Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ?
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
JEU D’ENQUÊTE VRAI OU FAUX LE TABLEAU ?
Un mystérieux tableau vient d’arriver au musée. Véritable œuvre de Robert Tatin ou pâle copie ? En moins d’une heure,
saurez-vous authentifier l’œuvre avant sa présentation au public ?
Tous les lundis des vacances d’été à 10h30 et à 15h
Tarif 6 €
A partir de 12 ans
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89
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English :
L’événement Jeu d’Enquête Vrai ou faux le tableau ? Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE
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