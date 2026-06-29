Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Atelier famille Éclaire ma lanterne !

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:15:00

fin : 2026-07-18 16:15:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Accompagné d’un médiateur, partez à la découverte de l’utilisation de la lumière dans un fort militaire comme le Château de Joux. L’atelier commence par une rapide visite de plusieurs endroits stratégiques éclairés à la lumière naturelle ou artificielle.

Equipez-vous ensuite en fabriquant une lanterne. Elles vous seront utiles pour explorer les souterrains sombres du Château de Joux…

A partir de 7 ans. Accompagné d’1 adulte chacun. Place limitée, réservation conseillée. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com

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English : Atelier famille Éclaire ma lanterne !

L’événement Atelier famille Éclaire ma lanterne ! La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS