Atelier famille « Le jardin de demain », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay
samedi 19 septembre 2026 · Musée Départemental d'Art Moderne-collection Zervos · Vézelay
Informations pratiques
Atelier famille « Le jardin de demain » 19 et 20 septembre Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Installés au coeur-même des jardins du musée, laissez libre court à vos envies et à votre imagination l’espace d’un instant pour imaginer l’aménagement des jardins du musée pour les années à venir.
Nous vous attendons petits et grands pour partager au grand air un moment créatif !
Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos 14 rue Saint Etienne 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03.86.32.39.26 https://www.mdam-zervos.fr/
Installés au coeur-même des jardins du musée, laissez libre court à vos envies et à votre imagination l’espace d’un instant pour imaginer l’aménagement des jardins du musée pour les années à venir.
© Ministère de la Culture
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