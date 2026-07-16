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Atelier famille « Le jardin de demain », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay

samedi 19 septembre 2026 · Musée Départemental d'Art Moderne-collection Zervos · Vézelay

Atelier famille « Le jardin de demain », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Départemental d'Art Moderne-collection Zervos
Adresse
14 rue Saint Etienne 89450 Vézelay
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne

Atelier famille « Le jardin de demain » 19 et 20 septembre Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installés au coeur-même des jardins du musée, laissez libre court à vos envies et à votre imagination l’espace d’un instant pour imaginer l’aménagement des jardins du musée pour les années à venir.
Nous vous attendons petits et grands pour partager au grand air un moment créatif !

Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos 14 rue Saint Etienne 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03.86.32.39.26 https://www.mdam-zervos.fr/
Installés au coeur-même des jardins du musée, laissez libre court à vos envies et à votre imagination l’espace d’un instant pour imaginer l’aménagement des jardins du musée pour les années à venir.

© Ministère de la Culture

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