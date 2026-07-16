Atelier famille « Le jardin de demain », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay

Informations pratiques

Atelier famille « Le jardin de demain » 19 et 20 septembre Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installés au coeur-même des jardins du musée, laissez libre court à vos envies et à votre imagination l’espace d’un instant pour imaginer l’aménagement des jardins du musée pour les années à venir.

Nous vous attendons petits et grands pour partager au grand air un moment créatif !

Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos 14 rue Saint Etienne 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03.86.32.39.26 https://www.mdam-zervos.fr/

Installés au coeur-même des jardins du musée, laissez libre court à vos envies et à votre imagination l’espace d’un instant pour imaginer l’aménagement des jardins du musée pour les années à venir.

© Ministère de la Culture