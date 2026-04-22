Paysages Galerie Librairie Éditions de la Goulotte Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Paysages

Galerie Librairie Éditions de la Goulotte 11 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition de Claudie Stassart, Bernadette Delrieu, Jacques Bibonne et Jean-Marie Queneau. Vernissage samedi 8 août à 17 h 30 en présence des artistes. Entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h. .

Galerie Librairie Éditions de la Goulotte 11 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 00 91 34

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English : Paysages

L’événement Paysages Vézelay a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Vézelay