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AGENDA · Vézelay

Paysages Galerie Librairie Éditions de la Goulotte Vézelay

samedi 8 août 2026 · Galerie Librairie Éditions de la Goulotte · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Galerie Librairie Éditions de la Goulotte
Adresse
11 Rue Saint-Étienne
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Paysages

Galerie Librairie Éditions de la Goulotte 11 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition de Claudie Stassart, Bernadette Delrieu, Jacques Bibonne et Jean-Marie Queneau. Vernissage samedi 8 août à 17 h 30 en présence des artistes. Entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h.   .

Galerie Librairie Éditions de la Goulotte 11 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 00 91 34 

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English : Paysages

L’événement Paysages Vézelay a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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