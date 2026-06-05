Guinguette de Vézelay Vézelay
Guinguette de Vézelay Vézelay jeudi 13 août 2026.
Vézelay
Guinguette de Vézelay
Place Borot Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Les Guinguettes de Vézelay animent la place Borot dans une ambiance festive et conviviale. Au programme concerts en plein air, restauration et buvette pour profiter des belles soirées d’été. Entre musique live, rencontres et bonne humeur, ce rendez-vous incontournable invite habitants et visiteurs à partager un moment chaleureux au cœur de Vézelay. .
Place Borot Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 24 62
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English : Guinguette de Vézelay
L’événement Guinguette de Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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