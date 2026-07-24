Sur la piste du blaireau ! Parking de la chapelle de la Cordelle Vézelay
jeudi 6 août 2026 · Parking de la chapelle de la Cordelle · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Sur la piste du blaireau !
Parking de la chapelle de la Cordelle La Cordelle Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La petite faune de Vézelay organise une sortie nature Sur la piste du blaireau ! avec Thibault Fournier, naturaliste. .
Parking de la chapelle de la Cordelle La Cordelle Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur la piste du blaireau !
L’événement Sur la piste du blaireau ! Vézelay a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- Guinguette de Vézelay Vézelay 30 juillet 2026
- Washboard Boogie Bang Vézelay 30 juillet 2026
- Guinguette de Vézelay Vézelay 6 août 2026
- Wayback Machine Vézelay 6 août 2026
- Spectacle théâtral Compagnie du Globe Salle des fêtes de la Mairie Vézelay 7 août 2026