Sur la piste du blaireau ! Parking de la chapelle de la Cordelle Vézelay

jeudi 6 août 2026 · Parking de la chapelle de la Cordelle · Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Sur la piste du blaireau !

Parking de la chapelle de la Cordelle La Cordelle Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La petite faune de Vézelay organise une sortie nature Sur la piste du blaireau ! avec Thibault Fournier, naturaliste. .

Parking de la chapelle de la Cordelle La Cordelle Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99

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English : Sur la piste du blaireau !

L’événement Sur la piste du blaireau ! Vézelay a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay