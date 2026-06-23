Vézelay

Wayback Machine

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Wayback Machine, c’est un voyage musical au coeur des années 70 à 90, où

personne ne résiste à l’envie de chanter. Le groupe revisite avec énergie les grands

classiques de la chanson française France Gall, Jean-Jacques Goldman, Francis

Cabrel, Niagara, Céline Dion… Sur scène, Wayback Machine dépoussière les tubes,

les joue avec fraîcheur, bonne humeur et une seule mission transformer chaque

concert en moment festif.

Restauration, musique, buvette .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Wayback Machine

L’événement Wayback Machine Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay