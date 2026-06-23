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Wayback Machine Vézelay

Wayback Machine Vézelay jeudi 6 août 2026.

Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Wayback Machine

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Wayback Machine, c’est un voyage musical au coeur des années 70 à 90, où
personne ne résiste à l’envie de chanter. Le groupe revisite avec énergie les grands
classiques de la chanson française France Gall, Jean-Jacques Goldman, Francis
Cabrel, Niagara, Céline Dion… Sur scène, Wayback Machine dépoussière les tubes,
les joue avec fraîcheur, bonne humeur et une seule mission transformer chaque
concert en moment festif.
Restauration, musique, buvette   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Wayback Machine

L’événement Wayback Machine Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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