Wayback Machine Vézelay
Wayback Machine Vézelay jeudi 6 août 2026.
Vézelay
Wayback Machine
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Wayback Machine, c’est un voyage musical au coeur des années 70 à 90, où
personne ne résiste à l’envie de chanter. Le groupe revisite avec énergie les grands
classiques de la chanson française France Gall, Jean-Jacques Goldman, Francis
Cabrel, Niagara, Céline Dion… Sur scène, Wayback Machine dépoussière les tubes,
les joue avec fraîcheur, bonne humeur et une seule mission transformer chaque
concert en moment festif.
Restauration, musique, buvette .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Wayback Machine
L’événement Wayback Machine Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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