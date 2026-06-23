Les Monkey Tonk Vézelay
jeudi 23 juillet 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Les Monkey Tonk
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Les Monkey Tonk réinventent les racines du blues, font vibrer le rythm’n blues et
insufflent une dose de soul dans chacun de leurs morceaux. Un savant mélange
de reprises cultes et de compositions originales. Chris Ray (chant/guitare et
Dr No (guitare/saxophone) se connaissent depuis de nombreuses années.
Leur complicité et leur naturel font d’un concert des Monkey Tonk une
expérience qui vous restera en mémoire !
Restauration, musique, buvette .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Monkey Tonk
L’événement Les Monkey Tonk Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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