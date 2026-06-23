Informations pratiques

Vézelay

Les Monkey Tonk

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les Monkey Tonk réinventent les racines du blues, font vibrer le rythm’n blues et

insufflent une dose de soul dans chacun de leurs morceaux. Un savant mélange

de reprises cultes et de compositions originales. Chris Ray (chant/guitare et

Dr No (guitare/saxophone) se connaissent depuis de nombreuses années.

Leur complicité et leur naturel font d’un concert des Monkey Tonk une

expérience qui vous restera en mémoire !

Restauration, musique, buvette .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Monkey Tonk

L’événement Les Monkey Tonk Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay