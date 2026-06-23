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AGENDA · Vézelay

Les Monkey Tonk Vézelay

jeudi 23 juillet 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Les Monkey Tonk

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Les Monkey Tonk réinventent les racines du blues, font vibrer le rythm’n blues et
insufflent une dose de soul dans chacun de leurs morceaux. Un savant mélange
de reprises cultes et de compositions originales. Chris Ray (chant/guitare et
Dr No (guitare/saxophone) se connaissent depuis de nombreuses années.
Leur complicité et leur naturel font d’un concert des Monkey Tonk une
expérience qui vous restera en mémoire !
Restauration, musique, buvette   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Monkey Tonk

L’événement Les Monkey Tonk Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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