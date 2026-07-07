Concert méditatif Hildegard Von Bingen Place de la Basilique Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Concert méditatif Hildegard Von Bingen

Place de la Basilique Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Maud Gnidzaz, soprano, interprètera des monodies de l’abbesse bénédictine Hildegard von Bingen ( XIIème siècle), entrecoupées de périodes de silence, pour permettre à l’auditoire de goûter intensément la résonance de l’église abbatiale et s’imprégner de cette musique.

L’interprète se déplacera dans le vaisseau pour faire résonner celui-ci.

Hildegard von Bingen (1098-1179), femme extraordinaire en son temps et dont la force a traversé les âges, était une abbesse bénédictine rhénane. Elle est surtout connue aujourd’hui pour ce qu’elle nous a transmis de sa connaissance des plantes, pour les guérisons et les miracles qu’elle a prodigués, et pour ses visions reconnues dès son époque qui ont donné lieu à plusieurs ouvrages.

Elle fut aussi une grande compositrice. Ses monodies (chants pour voix seule) sur des poèmes spirituels de son inspiration, sont d’une puissance souvent saisissante. Tout dans l’oeuvre d’Hildegard est voué au soin, au mieux-être du corps, de l’esprit et à l’élévation de l’âme, et ses monodies ne font pas exception.

Elles vous seront présentées suivies de temps de silence, afin d’ouvrir un espace de méditation ou de prière, selon le terme qui convient à chacun.

Maud Gnidzaz, soprano, chante professionnellement au sein d’ensembles de musique ancienne de renom, se produisant dans les plus grandes salles et festivals internationaux. En parallèle, elle explore la dimension thérapeutique de la voix, et donne des concerts de chant sacré dédiés à la méditation. .

Place de la Basilique Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert méditatif Hildegard Von Bingen

L’événement Concert méditatif Hildegard Von Bingen Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay