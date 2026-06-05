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Guinguette de Vézelay Vézelay

Guinguette de Vézelay Vézelay jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Place Borot

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vézelay

Guinguette de Vézelay

Place Borot Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Les Guinguettes de Vézelay animent la place Borot dans une ambiance festive et conviviale. Au programme concerts en plein air, restauration et buvette pour profiter des belles soirées d’été. Entre musique live, rencontres et bonne humeur, ce rendez-vous incontournable invite habitants et visiteurs à partager un moment chaleureux au cœur de Vézelay.   .

Place Borot Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 24 62 

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English : Guinguette de Vézelay

L’événement Guinguette de Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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